Digitale terrestre e DVB-T2: arrivano altri milioni per il bonus? Ecco come spenderli al meglio (Di domenica 10 luglio 2022) Si avvicina lentamente l’1 gennaio del 2023 quando il Digitale terrestre completerà la sua rivoluzione e il definitivo passaggio allo standard DVB-T2. Digitale terrestre, 10/7/2022 – Computermagazine.itEntro quella data tutte le televisioni obsolete che non riceveranno il nuovo segnale, risulteranno essere inutilizzate a meno che non abbiate deciso di acquistare un decoder per il nuovo Digitale terrestre. Il governo ha introdotto una serie di bonus per favorire l’acquisto di una nuova televisione e nel contempo di un nuovo decoder, ma tenendo conto che in Italia sono più di 6.5 milioni gli apparecchi tv datati, è logico pensare che i soldi attualmente a disposizione potranno andare esauriti senza soddisfare tutte le richieste. Ecco ... Leggi su computermagazine (Di domenica 10 luglio 2022) Si avvicina lentamente l’1 gennaio del 2023 quando ilcompleterà la sua rivoluzione e il definitivo passaggio allo standard DVB-T2., 10/7/2022 – Computermagazine.itEntro quella data tutte le televisioni obsolete che non riceveranno il nuovo segnale, risulteranno essere inutilizzate a meno che non abbiate deciso di acquistare un decoder per il nuovo. Il governo ha introdotto una serie diper favorire l’acquisto di una nuova televisione e nel contempo di un nuovo decoder, ma tenendo conto che in Italia sono più di 6.5gli apparecchi tv datati, è logico pensare che i soldi attualmente a disposizione potranno andare esauriti senza soddisfare tutte le richieste....

