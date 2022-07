Deva Cassel, paura per la figlia di Monica Bellucci: sfila in passerella e si accascia | Video (Di domenica 10 luglio 2022) paura per Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci, che si è sentita male dopo aver sfilato all'evento "Alta Moda Donna" di Dolce e Gabbana lo scorso sabato sera in piazza Duomo a Siracusa. La giovane ha accusato un malore, ma non sono ancora note le cause. Potrebbe essere stata la tensione o anche solo il caldo forte oppure un abbassamento di pressione. Era appena scesa dalla passerella dove aveva sfilato, quando Deva si è accasciata a terra. A riprendere il terrificante momento è un Video pubblicato sui social da "Siracusanewsofficial". Nel breve filmato si vede la ragazza che viene aiutata a rialzarsi da alcune delle persone presenti all'evento. Poi viene accompagnata nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022)perdi, che si è sentita male dopo averto all'evento "Alta Moda Donna" di Dolce e Gabbana lo scorso sabato sera in piazza Duomo a Siracusa. La giovane ha accusato un malore, ma non sono ancora note le cause. Potrebbe essere stata la tensione o anche solo il caldo forte oppure un abbassamento di pressione. Era appena scesa dalladove avevato, quandosi èta a terra. A riprendere il terrificante momento è unpubblicato sui social da "Siracusanewsofficial". Nel breve filmato si vede la ragazza che viene aiutata a rialzarsi da alcune delle persone presenti all'evento. Poi viene accompagnata nel ...

