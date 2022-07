Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci ha un malore e sviene: paura alla sfilata di Dolce e Gabbana (Di domenica 10 luglio 2022) malore durante la sfilata. Sarà stata la tensione, o forse il caldo rovente, fatto sta che Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci, ha accusato un malore durante la sfilata di Alta Moda Donna di Dolce e Gabbana sabato sera in piazza Duomo a Siracusa. Dopo aver sfilato, la giovane modella si è sentita male e si è accasciata a terra, come mostra il video pubblicato sui social da Siracusanewsofficial. Nel breve filmato si vede la ragazza che viene aiutata a rialzarsi e poi accompagnata nel backstage dalla direttrice di Vogue Italia, Francesca Ragazzi, e da alcuni uomini dello staff. Sembra che non sia stato niente di grave: la sfilata, infatti, è proseguita con le ... Leggi su blog.libero (Di domenica 10 luglio 2022)durante la. Sarà stata la tensione, o forse il caldo rovente, fatto sta che, ladi, ha accusato undurante ladi Alta Moda Donna disabato sera in piazza Duomo a Siracusa. Dopo aver sfilato, la giovane modella si è sentita male e si è accasciata a terra, come mostra il video pubblicato sui social da Siracusanewsofficial. Nel breve filmato si vede la ragazza che viene aiutata a rialzarsi e poi accompagnata nel backstage ddirettrice di Vogue Italia, Francesca Ragazzi, e da alcuni uomini dello staff. Sembra che non sia stato niente di grave: la, infatti, è proseguita con le ...

Pubblicità

EraldoFR : RT @rainiero43: Malore improvviso. Sviene in passerella la Deva Cassel, figlia 17enne di Vincent Cassel e Monica Bellucci - rainiero43 : Malore improvviso. Sviene in passerella la Deva Cassel, figlia 17enne di Vincent Cassel e Monica Bellucci - AvanniTalesin : Tutto regolare, no? No. - giorgio757 : RT @gallina_di: Malore improvviso. Sviene in passerella la Deva Cassel, figlia 17enne di Vincent Cassel e Monica Bellucci - eVenti Avversi… - Gennaro13830980 : RT @gallina_di: Malore improvviso. Sviene in passerella la Deva Cassel, figlia 17enne di Vincent Cassel e Monica Bellucci - eVenti Avversi… -