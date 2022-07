“Delitto alla Farnesina”: il giallo umoristico che regala amari sorrisi (Di domenica 10 luglio 2022) Roma, 10 luglio – La Verità e Panorama hanno recentemente pubblicato il nuovo testo di Daniele Capezzone, Delitto alla Farnesina. Esordio dell’autore nell’ambito del giallo umoristico, incentrato su intreccio tra palazzi del potere, ambiente mediatico e politico liberal, specchio della società italiana e delle sue istituzioni attuali. La trama La vita di Michele Morabito, commentatore politico ed ex parlamentare, è stravolta da un fatto di cronaca nera, che gli imporrà di impegnarsi in prima persona per giungere alla risoluzione del dilemma. Tuttavia, in quella che sembrerebbe un’opera totalmente di fantasia sono contenute analisi e denunce della nostra agorà politica e delle caratteristiche umane: la gelosia, l’invidia, l’arroganza e la prepotenza di chi ha ottenuto qualcosa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 10 luglio 2022) Roma, 10 luglio – La Verità e Panorama hanno recentemente pubblicato il nuovo testo di Daniele Capezzone,. Esordio dell’autore nell’ambito del, incentrato su intreccio tra palazzi del potere, ambiente mediatico e politico liberal, specchio della società italiana e delle sue istituzioni attuali. La trama La vita di Michele Morabito, commentatore politico ed ex parlamentare, è stravolta da un fatto di cronaca nera, che gli imporrà di impegnarsi in prima persona per giungererisoluzione del dilemma. Tuttavia, in quella che sembrerebbe un’opera totalmente di fantasia sono contenute analisi e denunce della nostra agorà politica e delle caratteristiche umane: la gelosia, l’invidia, l’arroganza e la prepotenza di chi ha ottenuto qualcosa ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Correte in edicola e con @LaVeritaWeb prendete il libro di @Capezzone Fidatevi, riderete certo, ma con un po’ di a… - MILLYBUM1 : RT @AlexBazzaro: Correte in edicola e con @LaVeritaWeb prendete il libro di @Capezzone Fidatevi, riderete certo, ma con un po’ di attenzio… - MilanFiki001 : @Capezzone Ma l'ordine dei medici non dice nulla? Neanche una multarella? E le brigate Rolex (cit. @Capezzone Delit… - BeatricePestar3 : RT @PistoiaAndrea2: La saga di Oreste, è una serie ante litteram, l’unica trilogia superstite dei tragici greci. Un’opera geniale che marca… - MariellaLoi : 'Delitto alla Farnesina', un giallo politico per sorridere e riflettere -