De Ligt sempre più lontano dalla Juventus: pronta offerta folle, a breve la firma (Di domenica 10 luglio 2022) La Juventus si prepara a vendere de Ligt; sul difensore olandese è pronta l’offerta del Chelsea che vuole fortemente il centrale. In una sessione estiva dove la Juventus vuole essere grande protagonista sul mercato e l’inizio, Pogba e Di Maria, rappresenta il miglior antipasto, la società bianconera deve fare i conti anche con il discorso cessione. Tra i giocatori pronti a lasciare Torino sembra esserci de Ligt; il difensore olandese, come testimoniato da Arrivabene, ha espresso il desiderio di cambiare aria con il Chelsea in prima fila per acquistare uno dei migliori centrali a livello internazionale. Non sarà una trattativa semplice ma la società inglese è pronta, a quanto sembra, a mettere sul piatto una proposta irrinunciabile. AnsafotoCon l’addio di Chiellini, ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 10 luglio 2022) Lasi prepara a vendere de; sul difensore olandese èl’del Chelsea che vuole fortemente il centrale. In una sessione estiva dove lavuole essere grande protagonista sul mercato e l’inizio, Pogba e Di Maria, rappresenta il miglior antipasto, la società bianconera deve fare i conti anche con il discorso cessione. Tra i giocatori pronti a lasciare Torino sembra esserci de; il difensore olandese, come testimoniato da Arrivabene, ha espresso il desiderio di cambiare aria con il Chelsea in prima fila per acquistare uno dei migliori centrali a livello internazionale. Non sarà una trattativa semplice ma la società inglese è, a quanto sembra, a mettere sul piatto una proposta irrinunciabile. AnsafotoCon l’addio di Chiellini, ...

