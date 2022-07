Cuciniamo insieme: trucioli al pesto di zucchine (Di domenica 10 luglio 2022) Alla calura estiva rispondiamo con piatti leggeri, freschi e soprattutto che non ci inchiodano ai fornelli a lungo. Ecco una preparazione che nel tempo di cottura della pasta è già pronta per andare in tavola. Ci sono due protagonisti. Il primo è un formato di pasta d’autore: lo disegnò Gualtiero Marchesi perché voleva una forma che esaltasse il grano e al tempo stesso il condimento. Si fa nelle Marche da grano Senatore Cappelli. Per noi è il massimo per ricette come questa, ma si può sostituire con un altro formato di pasta corta purché consistente e di grano italiano. La scena se la prendono le zucchine che sono un toccasana, ricche di vitamine e di sali minerali, idratano e soprattutto apportano pochissime calorie, sono amiche dello stomaco e della pelle. È una ricetta questa che al netto del formaggio va benissimo anche per chi segue una dieta vegetale al ... Leggi su panorama (Di domenica 10 luglio 2022) Alla calura estiva rispondiamo con piatti leggeri, freschi e soprattutto che non ci inchiodano ai fornelli a lungo. Ecco una preparazione che nel tempo di cottura della pasta è già pronta per andare in tavola. Ci sono due protagonisti. Il primo è un formato di pasta d’autore: lo disegnò Gualtiero Marchesi perché voleva una forma che esaltasse il grano e al tempo stesso il condimento. Si fa nelle Marche da grano Senatore Cappelli. Per noi è il massimo per ricette come questa, ma si può sostituire con un altro formato di pasta corta purché consistente e di grano italiano. La scena se la prendono leche sono un toccasana, ricche di vitamine e di sali minerali, idratano e soprattutto apportano pochissime calorie, sono amiche dello stomaco e della pelle. È una ricetta questa che al netto del formaggio va benissimo anche per chi segue una dieta vegetale al ...

