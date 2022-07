Cristina D'Avena, l'avete mai vista senza trucco? Semplicemente irriconoscibile (Di domenica 10 luglio 2022) Cristina D'Avena è una famosa interprete di canzoni per bambini. E sembra che il passare del tempo non l'abbia nemmeno sfiorata. L' avete mai vista al naturale? E' uno spettacolo della natura! Cristina D'Avena è una vera e propria icona della musica italiana. Sì forse non quella delle grandi band, ma di certo ha reso felici moltissime persone. Sono molti anni che Cristiana D'Avena presta la sua voce alle sigle dei cartoni animati e per moltissime generazioni è stata una vera e propria colonna sonora per la vita. Nata a Bologna da padre pugliese e madre marchigiana e solo a 3 anni sale sul palco dello Zecchino D'Oro e canta la canzone Il walzer del moscherino. Solo dopo 3 anni ha solcato ancora quelle tavole cantando E' fuggito l'agnellino. Ha continuato a cantare nel ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 10 luglio 2022)D'è una famosa interprete di canzoni per bambini. E sembra che il passare del tempo non l'abbia nemmeno sfiorata. L'maial naturale? E' uno spettacolo della natura!D'è una vera e propria icona della musica italiana. Sì forse non quella delle grandi band, ma di certo ha reso felici moltissime persone. Sono molti anni che Cristiana D'presta la sua voce alle sigle dei cartoni animati e per moltissime generazioni è stata una vera e propria colonna sonora per la vita. Nata a Bologna da padre pugliese e madre marchigiana e solo a 3 anni sale sul palco dello Zecchino D'Oro e canta la canzone Il walzer del moscherino. Solo dopo 3 anni ha solcato ancora quelle tavole cantando E' fuggito l'agnellino. Ha continuato a cantare nel ...

SynthKoisuru : @sheonyangi Ecco, dopo aver letto questo, passerò l'intero pomeriggio a sentirmi tutte le sigle di Cristina D'Avena… - sheonyangi : highway romance mi ricorda tantissimo una sigla di cristina d'avena datemi un paio di ore e vi dico - FabioCorno5 : RT @BarbyTifaInter: Cristina D'Avena. 59 anni ieri. - LucaRos8617 : @AleOriggio Io la comprerei lo stesso. Non si dice no a Jessica Fletcher dai, è come rifiutarsi di cantare le canzo… - fabbianorozzang : RT @BarbyTifaInter: Cristina D'Avena. 59 anni ieri. -