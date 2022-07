Covid oggi Sardegna, 1.825 contagi e nessun morto: bollettino 10 luglio (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – In Sardegna si registrano oggi 1.825 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 1.729 diagnosticati da antigenico). Lo riferisce il bollettino della Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.371 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (+1). I pazienti ricoverati in area medica sono 160 (+1). 36.515 sono i casi di isolamento domiciliare (+1550). Non si registrano decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – Insi registrano1.825 ulteriori casi confermati di positività al(di cui 1.729 diagnosticati da antigenico). Lo riferisce ildella Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.371 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (+1). I pazienti ricoverati in area medica sono 160 (+1). 36.515 sono i casi di isolamento domiciliare (+1550). Non si registrano decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

