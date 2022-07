Covid oggi Italia, 79.920 contagi e 44 morti: bollettino 10 luglio (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 79.920 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 10 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 44 morti. I tamponi processati in 24 ore sono 303.848 che fanno rilevare un tasso di positività pari al 26,3%. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, sei in più di ieri e 350 in totale, e i ricoverati con sintomi che sono 180 in più di ieri e 9.044 in totale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 79.920 i nuovida Coronavirus in, 102022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 44. I tamponi processati in 24 ore sono 303.848 che fanno rilevare un tasso di positività pari al 26,3%. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, sei in più di ieri e 350 in totale, e i ricoverati con sintomi che sono 180 in più di ieri e 9.044 in totale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : A Macao è in atto la peggiore ondata di Covid dall'inizio della pandemia. Oggi è stato annunciato un lockdown, che… - fattoquotidiano : Oggi l’Italia avrebbe un milione di poveri in più se il governo Conte-2 non avesse concesso, nel 2020, aiuti pubbli… - EnricoTurcato : Un abbraccio a Valentina #Cernoia - la migliore e più completa centrocampista italiana - che deve saltare oggi l’es… - mihirdjin : RT @Valenti63339244: Maurizio Blondet comunica quanto segue ai suoi lettori. “Sono da oggi ricoverato all’Ospedale San Paolo di Milano in… - Deiana_Luca9 : RT @Valenti63339244: Maurizio Blondet comunica quanto segue ai suoi lettori. “Sono da oggi ricoverato all’Ospedale San Paolo di Milano in… -