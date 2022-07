Covid oggi Emilia-Romagna, 6.738 contagi e 4 morti: bollettino 10 luglio (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.738 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 10 luglio, in Emilia-Romagna, su un totale di 16.100 tamponi, di cui 5.616 molecolari e 10.484 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 41,8%. Sono 4 i decessi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 43 (+2 rispetto a ieri, +4,9%), l’età media è di 61,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.290 (+62 rispetto a ieri, +5%), età media 75,3 anni. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 12 sono state somministrate complessivamente 10.599.486 dosi; sul totale sono 3.794.470 le persone over 12 ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.738 i nuovida coronavirus registrati, 10, in, su un totale di 16.100 tamponi, di cui 5.616 molecolari e 10.484 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 41,8%. Sono 4 i decessi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’sono 43 (+2 rispetto a ieri, +4,9%), l’età media è di 61,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 1.290 (+62 rispetto a ieri, +5%), età media 75,3 anni. Continua intanto la campagna vaccinale anti-. Alle ore 12 sono state somministrate complessivamente 10.599.486 dosi; sul totale sono 3.794.470 le persone over 12 ...

