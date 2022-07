Covid: nuova campagna vaccinale, le regioni riaprono gli hub, in arrivo circolare del ministero della salute (Di domenica 10 luglio 2022) Dovrebbe arrivare entro 24/48 ore il via libera da parte dell'Ema alle indicazioni per l'estensione del vaccino Covid agli over 60 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 10 luglio 2022) Dovrebbe arrivare entro 24/48 ore il via libera da parte dell'Ema alle indicazioni per l'estensione del vaccinoagli over 60 L'articolo proviene da Firenze Post.

