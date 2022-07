Covid | Mastella | “Quarta dose necessaria | la farò appena sarà possibile”

(Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – “Miladi vaccino. L’ ho deciso, in piena autonomia, dopo aver ascoltato il consiglio medico. A quelli della mia età mi sento di dire: fate altrettanto. Il ruolo protettivo è garantito. La circolazione virale è aumentata e le agenzie europee indicano il vaccino per i 60enni come un fatto positivo. Ho chiesto ad alcuni autorevoli virologi: “non conviene aspettare il nuovo vaccino?”. Male non fa il vaccino attuale, anzi ci protegge da malattie gravi che mettono a rischio la nostra vita. Ilnon è un virus influenzale, perciò l’invito in libertà a fare la”. Così il sindaco di Benevento, Clemente ...

