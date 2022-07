Pubblicità

CorriereCitta : Covid Lazio, i dati di oggi 10 luglio: lieve calo nei nuovi positivi, ecco la situazione negli Ospedali - rep_roma : Covid, nel Lazio 9.547 nuovi casi, 5.392 a Roma - SaluteLazio : #COVID: @AlessioDAmato_ “OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 35.117 TAMPONI, SI REGISTRANO 9.547 NUOVI CASI POSITIVI (-2… - StefaniaFalone : Covid nel Lazio, in corsia tagliati 2 posti letto su 3: «Un disastro» - CriAppia : RT @SaluteLazio: #COVID: @AlessioDAmato_ OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 34.779 TAMPONI, SI REGISTRANO 9.808 NUOVI CASI POSITIVI (-300), SON… -

Il ritorno estivo dell'emergenzaavanza neanche troppo lentamente, di sicuro in modo ... E si valuta la riapertura delle strutture chiuse nei mesi scorsi:, Piemonte, Friuli, Campania, ...... in testa la Campania con 11.234, poi ilcon 9.547. Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazientiin terapia ...Sono 350 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in più rispetto a ieri. Covid, il bollettino di oggi domenica 10 luglio 2022. il rapporto tra positivi e tamponi è al 27,1% SALUTE Foto. Covid La ...Domenica senza vittime del virus nella regione, l'incidenza scende sotto il 30% e sono in lieve calo i ricoveri ...