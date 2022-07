Covid: in Lombardia 9.295 nuovi positivi, 793 a Bergamo (Di domenica 10 luglio 2022) Con 40.597 tamponi eseguiti, è di 9.295 il numero di positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con una percentuale che sfiora il 22,9% (ieri era il 23,2). A Bergamo i nuovi casi sono 793. Aumentano leggermente i ricoveri che sono 28 in terapia intensiva, uno più di ieri, e 1.279 negli altri reparti (+16). Sono invece cinque i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 40.957. I dati di oggi Tamponi effettuati: 40.597 nuovi positivi: 9.295 Ricoveri in terapia intensiva: 28 (+1) Ricoveri nei reparti: 1.279 (+16) Decessi: 5 I dati per provincia Milano 3.072 Brescia 1189 Bergamo 797 Monza 789 Varese 697 Pavia 608 Como 512 Mantova 421 Cremona 310 Lecco 281 Lodi 200 Sondrio 132. Leggi su bergamonews (Di domenica 10 luglio 2022) Con 40.597 tamponi eseguiti, è di 9.295 il numero dial Coronavirus registrati in, con una percentuale che sfiora il 22,9% (ieri era il 23,2). Acasi sono 793. Aumentano leggermente i ricoveri che sono 28 in terapia intensiva, uno più di ieri, e 1.279 negli altri reparti (+16). Sono invece cinque i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 40.957. I dati di oggi Tamponi effettuati: 40.597: 9.295 Ricoveri in terapia intensiva: 28 (+1) Ricoveri nei reparti: 1.279 (+16) Decessi: 5 I dati per provincia Milano 3.072 Brescia 1189797 Monza 789 Varese 697 Pavia 608 Como 512 Mantova 421 Cremona 310 Lecco 281 Lodi 200 Sondrio 132.

