Covid in Lombardia, 9.295 casi. A Bergamo 797 nuovi positivi. Ci si prepara alla quarta dose per gli over 60 (Di domenica 10 luglio 2022) I dati Con 40597 tamponi eseguiti, è di 9.295 il numero di positivi al coronavirus registrati in Lombardia, con una percentuale che sfiora il 22,9% (sabato era il 23,2%). I dati sono stati forniti dal Ministero della Salute nel pomeriggio di domenica 10 luglio.

