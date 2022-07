Covid, i dati: quasi 80mila nuovi casi, 44 morti, tasso di positività al 26,3%. I contagi crescono del 25% rispetto alla settimana scorsa (Di domenica 10 luglio 2022) Sono 79.920 i nuovi contagiati da Sars-CoV-2 individuati nelle ultime 24 ore, un dato in discesa dai 98.044 registrati ieri, che però sconta il minor numero di tamponi processati nel weekend. I test molecolari e antigenici analizzati oggi infatti sono 303.848 contro i 389.576 di ieri, per un tasso di positività che sale dal 25,1% al 26,3%. I nuovi decessi per Covid-19 sono 44 (ieri erano stati 93). Nei reparti di terapia intensiva ci sono 350 ricoverati, 6 in più rispetto a ieri nel computo di entrate e uscite, con 34 nuovi ingressi (ieri 41). In area medica invece i ricoverati sono 9.044, 180 in più di ieri. Il numero degli attuali positivi cresce per il ventesimo giorno di fila e arriva a 1.300.072, 37.207 in più rispetto a ieri: la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Sono 79.920 iati da Sars-CoV-2 individuati nelle ultime 24 ore, un dato in discesa dai 98.044 registrati ieri, che però sconta il minor numero di tamponi processati nel weekend. I test molecolari e antigenici analizzati oggi infatti sono 303.848 contro i 389.576 di ieri, per undiche sale dal 25,1% al 26,3%. Idecessi per-19 sono 44 (ieri erano stati 93). Nei reparti di terapia intensiva ci sono 350 ricoverati, 6 in piùa ieri nel computo di entrate e uscite, con 34ingressi (ieri 41). In area medica invece i ricoverati sono 9.044, 180 in più di ieri. Il numero degli attuali positivi cresce per il ventesimo giorno di fila e arriva a 1.300.072, 37.207 in piùa ieri: la ...

Pubblicità

GiovanniToti : Nei nostri ospedali, il 70% dei pazienti #Covid19 in realtà è ricoverato per altre patologie e poi scopre di essere… - Giorgiolaporta : Dopo 140 milioni di dosi somministrate in Italia, questa è la situazione rispetto allo scorso anno: positivi al… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - ilviboneseweb : Covid, 1.957 i nuovi contagi in Calabria: i dati nel Vibonese - titina49 : RT @fattoquotidiano: Covid, i dati: quasi 80mila nuovi casi, 44 morti, tasso di positività al 26,3%. Gli attuali positivi tornano sopra quo… -