Covid | 79 920 nuovi casi su 303 848 tamponi e altri 44 morti

(Di domenica 10 luglio 2022) Continua l'aumento degli ingressi in ospedale: 6 in più in terapia intensiva, 180 in più neglireparti. I dimessi e i guariti sono ...

Pubblicità

repubblica : Covid, 79.920 nuovi casi e 44 morti. Positivita' al 26,3% - vivereitalia : Covid, 79.920 nuovi casi e 44 morti nelle ultime 24 ore - lacittanews : 10 Luglio 2022 Sono 79.920 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore mentre i decessi sono 44… - zazoomblog : Ultime Notizie – Covid oggi Italia 79.920 contagi e 44 morti: bollettino 10 luglio - #Ultime #Notizie #Covid… - HP9aE5AGUk3MOxa : RT @repubblica: Covid, 79.920 nuovi casi e 44 morti. Positivita' al 26,3% -

Continua l'aumento degli ingressi in ospedale: 6 in più in terapia intensiva, 180 in più negli altri reparti. I dimessi e i guariti sono ...16.25, 79.nuovi casi e 44 decessi Sono 79.i nuovi casi dinelle ultime 24 ore: il giorno prima ne erano stati rilevati 98.044. Le vittime sono 44 a fronte delle 93 del giorno precedente. ...Sono 79.920 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 98.044. Le vittime sono invece 44 in calo rispetto alle 93 ...Roma, 10 lug. (askanews) - Sono 70.920 i nuovi casi da covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia. I morti sono 44. Sono i numeri diffusi dal ...