Covid | 79 920 contagiati | 44 morti

Pubblicità

repubblica : Covid, 79.920 nuovi casi e 44 morti. Positivita' al 26,3% - TgrRai : #Covid_19, 79.920 nuovi contagi (ieri 98.044) e 44 decessi (ieri 93). Eseguiti 303.848 tamponi, tasso di positività… - infoitinterno : Covid, bollettino di oggi 10 luglio: 79.920 casi e 44 morti. A Roma 5.392 positivi - infoitinterno : Covid oggi in Italia: 79.920 nuovi casi. Il bollettino del 10 luglio dalle regioni - infoitinterno : Covid, 70.920 i nuovi casi e 44 morti nelle ultime 24 ore -

Sono 79.i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 98.044. Le vittime sono invece 44 in calo rispetto alle 93 di ieri.... regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute Sono 79.i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 10 luglio 2022, secondo i dati e i numeri- regione ...Sono 79.920 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 303.848 tamponi per un tasso di positività che si attesta al 26,3%. Lo evidenzia l’ultimo bollettino emesso dal ministero della Salute. I ...ITALIA – L’emergenza Coronavirus è ancora attuale nel territorio italiano e, secondo l’ultimo bollettino comunicato dal Ministero della Salute, per la giornata di oggi domenica 10 luglio, si ...