“Così fai sentire male qualcuno”. Chiara Ferragni, la svolta hot della vacanza in Grecia: FOTO (Di domenica 10 luglio 2022) Chiara Ferragni ancora nuda su Instagram. Le bellissima imprenditrice, che di fatto è una delle donne più belle e seguite del mondo, si è fatta riprendere senza abiti mentre è in vacanza in Grecia. C’è da dirlo, oramai la Ferragni ci ha preso gusto a scatti di questo genere che fanno il pieno di hype. C’è da dire che qualcuno, forse i più bacchettoni, credono che il suo seguitissimo profilo Instagram stia prendendo giorno dopo giorno pieghe sempre più spinte. Ma è davvero Così? qualcuno fa invece ironia sul fatto che in Grecia, evidentemente, faceva troppo caldo e che Chiara è stata costretta a spogliarsi in quel modo. Alla fine però eccola alla Chiara Ferragni ancora nuda su ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 10 luglio 2022)ancora nuda su Instagram. Le bellissima imprenditrice, che di fatto è una delle donne più belle e seguite del mondo, si è fatta riprendere senza abiti mentre è inin. C’è da dirlo, oramai laci ha preso gusto a scatti di questo genere che fanno il pieno di hype. C’è da dire che, forse i più bacchettoni, credono che il suo seguitissimo profilo Instagram stia prendendo giorno dopo giorno pieghe sempre più spinte. Ma è davverofa invece ironia sul fatto che in, evidentemente, faceva troppo caldo e cheè stata costretta a spogliarsi in quel modo. Alla fine però eccola allaancora nuda su ...

