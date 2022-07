Cosa fare se si rompe il cestello della lavatrice (Di domenica 10 luglio 2022) La lavatrice è probabilmente l’elettrodomestico più prezioso della casa: ormai non potremmo più farne a meno, abituate ad avere sempre un bucato pulito e perfetto senza alcuno sforzo. Per questo, quando si rompe o ci sono problemi è importante risolverli subito. Uno dei guasti più comuni riguarda il cestello, che talvolta si blocca e non gira più durante il lavaggio. Vediamo Cosa fare in questi casi. Il cestello della lavatrice non gira più: Cosa fare Dal momento che la lavatrice è uno dei più validi aiuti in casa, è importante fare un’attenta manutenzione e tenerla sempre in condizioni perfette (ad esempio pulendo frequentemente il cassetto dei detersivi, che può ... Leggi su dilei (Di domenica 10 luglio 2022) Laè probabilmente l’elettrodomestico più preziosocasa: ormai non potremmo più farne a meno, abituate ad avere sempre un bucato pulito e perfetto senza alcuno sforzo. Per questo, quando sio ci sono problemi è importante risolverli subito. Uno dei guasti più comuni riguarda il, che talvolta si blocca e non gira più durante il lavaggio. Vediamoin questi casi. Ilnon gira più:Dal momento che laè uno dei più validi aiuti in casa, è importanteun’attenta manutenzione e tenerla sempre in condizioni perfette (ad esempio pulendo frequentemente il cassetto dei detersivi, che può ...

