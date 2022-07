Corriere dello Sport – Manchester City, la promessa di Haaland: “Lavoro, sorrisi e vittorie” (Di domenica 10 luglio 2022) 2022-07-10 22:30:03Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: Manchester (REGNO UNITO) – Erling Haaland ha vissuto il primo giorno da calciatore del Manchester City. L’attaccante norvegese, pagato 75 milioni di euro, è stato presentato dal club inglese insieme ai nuovi acquisti Moreno e Alvarez. “Cosa penso di portare? Sono un giocatore che sorride molto, lavora molto e ama molto il gioco. Io da attaccante voglio divertirmi perché quando mi diverto faccio gol, amo giocare a calcio e spero di sorridere molto qui. Il City e’ tutto un altro livello”, le sue dichiarazioni. “La Champions è la mia competizione preferita” Con la maglia del Borussia Dortmund ha segnato valanghe di gol. “Ma posso migliorare nel colpo di testa e nei ... Leggi su justcalcio (Di domenica 10 luglio 2022) 2022-07-10 22:30:03Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal(REGNO UNITO) – Erlingha vissuto il primo giorno da calciatore del. L’attaccante norvegese, pagato 75 milioni di euro, è stato presentato dal club inglese insieme ai nuovi acquisti Moreno e Alvarez. “Cosa penso di portare? Sono un giocatore che sorride molto, lavora molto e ama molto il gioco. Io da attaccante voglio divertirmi perché quando mi diverto faccio gol, amo giocare a calcio e spero di sorridere molto qui. Ile’ tutto un altro livello”, le sue dichiarazioni. “La Champions è la mia competizione preferita” Con la maglia del Borussia Dortmund ha segnato valanghe di gol. “Ma posso migliorare nel colpo di testa e nei ...

