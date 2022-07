Corriere dello Sport – Fiorentina, la strada giusta (Di domenica 10 luglio 2022) 2022-07-10 15:00:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: C’è stato un tempo per criticare (cessione Vlahovic a gennaio) e c’è adesso un tempo per dire che le cose, nella Fiorentina, stanno andando per il verso giusto. E l’aspetto significativo, diciamo pure la testimonianza materiale di quanto sta accadendo nel mondo viola, è data dall’entusiasmo della gente: 8.000 abbonamenti già venduti, oltre il tutto esaurito a Moena che sta aspettando i viola in ritiro. È un entusiasmo in crescita, non recente, dovuto al gioco della squadra, al suo ritorno in Europa, alla conferma con prolungamento contrattuale di Italiano e ai movimenti di mercato. Anche l’estate scorsa, dopo lo scossone-Gattuso, la Fiorentina si era mossa con decisione e intelligenza, acquistando Gonzalez a titolo definitivo, ... Leggi su justcalcio (Di domenica 10 luglio 2022) 2022-07-10 15:00:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: C’è stato un tempo per criticare (cessione Vlahovic a gennaio) e c’è adesso un tempo per dire che le cose, nella, stanno andando per il verso giusto. E l’aspetto significativo, diciamo pure la testimonianza materiale di quanto sta accadendo nel mondo viola, è data dall’entusiasmo della gente: 8.000 abbonamenti già venduti, oltre il tutto esaurito a Moena che sta aspettando i viola in ritiro. È un entusiasmo in crescita, non recente, dovuto al gioco della squadra, al suo ritorno in Europa, alla conferma con prolungamento contrattuale di Italiano e ai movimenti di mercato. Anche l’estate scorsa, dopo lo scossone-Gattuso, lasi era mossa con decisione e intelligenza, acquistando Gonzalez a titolo definitivo, ...

Pubblicità

Corriere : Germania, «droga dello stupro» alla festa Spd. Una decina le donne intossicate, al party anche Scholz - CiaFede : RT @La_Lettura: I flussi intelligenti. Nei giorni in cui si discute dello «ius scholae», «la Lettura» dedica un focus di quattro pagine all… - albertovitale : @Sabry17412132 @aliasvaughn No no no è semplicemente Corriere Dello Sport ad essere immancabilmente un insulto all'intelligenza umana. - giornali_it : Pogba: la pettinatura è un must, tutti i look del Polpo dalla Juve allo United #10luglio #QuotidianiSportivi… - aldolar61 : @Axen0s È uno degli effetti dei social, gente che parla di tutto senza mai avere letto un libro o un giornale che n… -