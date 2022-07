Coppia di Uomini e Donne, nudi su Instagram: la foto senza veli scatena la polemica (Di domenica 10 luglio 2022) Una Coppia di Uomini e Donne si è mostrata senza veli su Instagram. E naturalmente, la polemica è esplosa all’istante. Uomini e Donne, nonostante la temporanea chiusura per il periodo estivo, non smette di sorprenderci, anche quando si tratti di coppie già collaudate, ormai al di fuori della trasmissione. Difatti, molte notizie, purtroppo non a lieto fine, stanno emergendo come, ad esempio, nei riguardi di Matteo e Valeria oppure Riccardo e Camilla. Uomini e Donne – Altranotizia (Fonte: Google)Ma a contrasto, ecco il trionfo della beltà e dell’amore. Eh sì, poiché un’altra Coppia di UeD, innamoratissima, si è mostrata nuda sui social. Com’è naturale che sia, di ... Leggi su altranotizia (Di domenica 10 luglio 2022) Unadisi è mostratasu. E naturalmente, laè esplosa all’istante., nonostante la temporanea chiusura per il periodo estivo, non smette di sorprenderci, anche quando si tratti di coppie già collaudate, ormai al di fuori della trasmissione. Difatti, molte notizie, purtroppo non a lieto fine, stanno emergendo come, ad esempio, nei riguardi di Matteo e Valeria oppure Riccardo e Camilla.– Altranotizia (Fonte: Google)Ma a contrasto, ecco il trionfo della beltà e dell’amore. Eh sì, poiché un’altradi UeD, innamoratissima, si è mostrata nuda sui social. Com’è naturale che sia, di ...

