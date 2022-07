Coppa Italia | ecco il tabellone | si comincia già sabato 30 luglio – Il cammino di Inter | Milan e Juventus

(Di domenica 10 luglio 2022) Venerdì 8la Lega Serie A ha reso noto ildella2022/2023 che scatteràprossimo, 30, alle 18 con Sudtirol-FeralpiSalò. Il turno preliminare proseguirà domenica 31con Bari-Padova (ore 21), Modena-Catanzaro (20.30) e Palermo-Reggiana (21). Come di consueto, le prime otto formazioni dello scorso campionato sono teste di serie ed entreranno in scena a partire dagli ottavi di finale. L’, in quanto detentrice del titolo e numero 1 del, giocherà sempre in casa le sfide a scontro diretto e sulla sua strada potrebbe trovare Atalanta eo Lazio. Dall’altro ilpotrebbe incrociare Fiorentina e Napoli o Roma. L’eventuale derby della ...

