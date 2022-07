Conte | l’avvocato del popolo diventa l’avvocato del nulla

(Di domenica 10 luglio 2022) Con le ultime uscite Giuseppeè sicuramente ritornato al centro del dibattito politico, ma che questo arresti la débacle del Movimento è difficile crederlo. Gli elettori si sono ormai resi conto di quella che è la vera natura dei Cinque Stelle, del nichilismo politico che ne è stato la cifra quasi in ogni componente (compresa quella dello “scissionista” di Luigi di Maio) e che il già fu “avvocato del” incarna alla perfezione con la sua capacità di recitare parti diverse in commedia a seconda delle circostanze. Nichilismo politico significa che le idee, i valori, i programmi, sono pere i grillini un semplice pretesto, strumentali alla conquista o al mantenimento di posizioni di potere, e quindi dopo tutto da non prendere troppo sul serio. In verità, qualche indizio doveva fare insospettire sin dagli inizi della loro ...

fattoquotidiano : Niente giacca e niente pochette, questa volta l’avvocato se ne sta in maniche di camicia bianca. Vuole mostrare che… - Linkiesta : Lo sgonfiamento inesorabile dell’avvocato gonfiato Dopo l’ennesima minaccia spuntata, Giuseppe #Conte ha peggiorat… - Linkiesta : Così l’Avvocato del popolo ha elevato le voci sulla sua inadeguatezza al rango di questione internazionale Dopo av… - giraldiorazio : RT @alessan47586283: @AugustoMinzolin Oggi Travaglio, ieri Casalino, prima ancora l Avvocato Alpa. Il problema è che Conte è una nullità, b… - vivinbaro : RT @zicolo66: Fintanto che Conte continuerà a seguire ciecamente i suggerimenti forniti da Casalino , l'avvocato non finirà mai di fare la… -

... sfuriate di facciata e melina: sono queste le principali mosse che appartengono alle strategie politiche di Giuseppe, che di certo non brilla in imprevedibilità.alterna momenti di ...Oggi, con il suo 10 per cento,non fa altro che essere'...sta fingendo per dare un contentino ai suoi mentre in ...