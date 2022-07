Competizione italiana di mediazione | tre studentesse milanesi vincono il titolo

(Di domenica 10 luglio 2022) Lesi sono aggiudicate ildi “miglior mediatore” tra 100 studenti di 14 università Alla X edizione delladi(Cim), vince la squadra schierata dall’Università degli Studi di Milano “La Statale”, composta da Gaia Tripepi, Sonia Sforza e Elisa Porzani. Si è aggiudicata ildi miglior mediatore civile e commerciale in Italia, nella sfida che ha coinvolto 100 studenti di 14 Università. Ha ottenuto il punteggio più alto per l’elevata capacità di negoziazione dei casi e per aver saputo trovare le migliori soluzioni nelle controversie assegnate. Al secondo e terzo posto le due squadre schierate dall’Università di Sassari, con il team “Sassari 1”, composto da Eleonora Cabras, Matteo Giuseppe Garruto, Fortunato Piras, Giulia Fodde e ...

Pubblicità

ADM_assdemxmi : RT @LaStatale: ????Complimenti a #GaiaTripepi, #SoniaSforza e #ElisaPorzani, componenti del team 'La Statale', vincitore della decima edizion… - IlTorinista : @eminenza15 @st1vv La juve è sempre stata più tifata come anche Milan e inter in ogni città italiana,ovvio che da n… - milanomagazine : Decima edizione de competizione Italiana di Mediazione, tre studentesse di Milano vincono il titolo di miglior medi… - iltabby92 : RT @uniud: ?? Uniud conquista il secondo posto ad #AirCargoChallenge Un team di studenti di #Ingegneria vola sul podio della più avvincente… - uniud : ?? Uniud conquista il secondo posto ad #AirCargoChallenge Un team di studenti di #Ingegneria vola sul podio della p… -

Quest'anno dal 10 al 23 luglio laufficiale riconosciuta dalla FAI (Federazione ... La nazionalesi presenta come detentrice in contemporanea dei titoli europeo e mondiale che ha ...... è stato svelato ieri durante un'occasione creativa e inclusiva al contempo: unadi ... giocatore della UnipolSai Briantea84 Cantù, nonché centro titolare della Nazionaledi ...Prova d’orgoglio e tenacia, infine, per la squadra tricolore di spada femminile, composta da Rossana Pasquino, Alessia Biagini e Sofia Brunati. L’Italia ha chiuso al quinto posto e a testa alta, in un ...Questa sera le Azzurre dell'Italia Femminile affronteranno la Francia al New York Stadium nel match valido per la prima giornata del girone D degli Europei. Seguiranno le sfide contro ...