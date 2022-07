Come la rigenerazione e il passaporto digitale sostituiranno il gas russo (Di domenica 10 luglio 2022) L’idea è quella di sostituire il gas russo con altro gas importato dall’estero. Il che, per l’Unione europea, implica nuovi accordi economici, tempi lunghi e spese ingenti, dato che l’oro azzurro è sempre più prezioso. Per sopperire al metano proveniente da Mosca, però, l’Ue può rivolgersi altrove: in particolare alla rigenerazione e al passaporto digitale. Secondo Netcomm, il consorzio del commercio digitale italiano, nel 2030 il mercato europeo della rigenerazione potrà valere sino a 100 miliardi di euro, creando circa 500mila nuovi posti di lavoro e consentendo di risparmiare 21 megaton di emissioni di anidride carbonica. Il nuovo quadro regolamentare proposto a livello europeo e il passaporto digitale dei prodotti, entro il 2030, stando alle ... Leggi su formiche (Di domenica 10 luglio 2022) L’idea è quella di sostituire il gascon altro gas importato dall’estero. Il che, per l’Unione europea, implica nuovi accordi economici, tempi lunghi e spese ingenti, dato che l’oro azzurro è sempre più prezioso. Per sopperire al metano proveniente da Mosca, però, l’Ue può rivolgersi altrove: in particolare allae al. Secondo Netcomm, il consorzio del commercioitaliano, nel 2030 il mercato europeo dellapotrà valere sino a 100 miliardi di euro, creando circa 500mila nuovi posti di lavoro e consentendo di risparmiare 21 megaton di emissioni di anidride carbonica. Il nuovo quadro regolamentare proposto a livello europeo e ildei prodotti, entro il 2030, stando alle ...

Pubblicità

Incammino3 : …rispondere. Cristo, nel vangelo, come leggiamo, ha celebrato questo mistero quando ha curato il sordomuto. Suc… - Itsmylifemusic1 : La rigenerazione del #cervello è reale. Ecco come aiutarla. Poter rigenerare le #cellule cerebrali sacrificate all’… - EpochItalia : La rigenerazione del #cervello è reale. Ecco come aiutarla. Poter rigenerare le #cellule cerebrali sacrificate all’… - Novamont : RT @SymbolaFondazio: @bastioli @Novamont al #seminarioSymbola Siamo nel pieno di #transizioneecologica, da sfruttamento a rigenerazione te… - SymbolaFondazio : @bastioli @Novamont al #seminarioSymbola Siamo nel pieno di #transizioneecologica, da sfruttamento a rigenerazione… -