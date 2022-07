Colloqui Israele-Palestina: prima telefonata tra i leader in cinque anni (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo cinque anni si sono tenuti i primi Colloqui Israele-Palestina. I leader israeliani e palestinesi hanno avuto un Colloquio telefonico dopo l’incoraggiamento dell’amministrazione Biden. Nei prossimi giorni, il presidente americano si recherà in Medio Oriente. Durante il viaggio farà tappa anche in Israele e Cisgiordania. Colloqui Israele-Palestina: cos’è successo? I leader israeliani e palestinesi hanno Leggi su periodicodaily (Di domenica 10 luglio 2022) Doposi sono tenuti i primi. Iisraeliani e palestinesi hanno avuto uno telefonico dopo l’incoraggiamento dell’amministrazione Biden. Nei prossimi giorni, il presidente americano si recherà in Medio Oriente. Durante il viaggio farà tappa anche ine Cisgiordania.: cos’è successo? Iisraeliani e palestinesi hanno

