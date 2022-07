Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro matrimonio e battesimo insieme: ecco quando (Di domenica 10 luglio 2022) La neo costituita coppia di giovani avrebbe espresso il desiderio di sugellare la loro unione con una cerimonia, arricchita anche del battesimo de figlio. Scopriamone di più insieme nelle righe seguenti. E’ una delle coppie più seguite del momento, quella costituita da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Il fidanzamento tra i due ha subito galvanizzato i fan dei rispettivi beniamini, sin da quando si sono conosciuti in una delle edizioni passate del Grande Fratello Vip. Clizia Incorvania, prima di conoscere Paolo, è stata legata sentimentalmente a Francesco Sarcina, leader del gruppo musicale de Le Vibrazioni, con cui ha avuto la figlia Nina, oggi di 7 anni. Il giovane Paolo è invece il figlio degli attori Eleonora ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 10 luglio 2022) La neo costituita coppia di giovani avrebbe espresso il desiderio di sugellare la loro unione con una cerimonia, arricchita anche delde figlio. Scopriamone di piùnelle righe seguenti. E’ una delle coppie più seguite del momento, quella costituita da. Il fidanzamento tra i due ha subito galvanizzato i fan dei rispettivi beniamini, sin dasi sono conosciuti in una delle edizioni passate del Grande Fratello Vip.Incorvania, prima di conoscere, è stata legata sentimentalmente a Francesco Sarcina, leader del gruppo musicale de Le Vibrazioni, con cui ha avuto la figlia Nina, oggi di 7 anni. Il giovaneè invece il figlio degli attori Eleonora ...

