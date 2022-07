Clarissa Selassié spiazza tutti | “Cosa penso davvero di Barù”

(Di domenica 10 luglio 2022) Dopo mesi dalla partecipazione al GF Vip,risponde pubblicamente ai fan dichiarandopensa diSono passati mesi dalla fine dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ma inevitabilmente continuiamo ancora a parlare di loro. Mentre si avvicendano le indiscrezioni sui papabili concorrenti della prossima stagione in partenza a settembre, i protagonisti scelti da Alfonso Signorini lo scorso anno sono stati una chiave vincente.(Collage Foto Instagram)L’attenzione intorno a loro continua ad essere fortissima perché, diciamoci la verità, ci siamo appassionati alle vicende e agli intrighi avvenuti all’interno della casa per quei sei lunghissimi mesi. Uno di questi è stato il rapporto tira e molla tra lo ...

Tra Barù e Jessica resta però la stima e l'affetto reciproco e l'ultima dichiarazione diparla chiaro. La giovane principessa , che in passato non ha risparmiato alcune frecciatine ...Selassiè svela cosa ne pensa di Barù "I only love myself" , ha rispostoalla domanda: "secondo me ti piace qualcuno" . La più piccola delle sorelle Selassiè ha anche affermato che ...