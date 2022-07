Citycar e utilitarie - Le piccole grandi automobili francesi FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di domenica 10 luglio 2022) Vini, turismo, cucina e moda sono solo alcuni dei tanti settori in cui Italia e Francia sono Paesi (amici e) rivali. Tra questi c'è anche l'automobile, di cui non mancano tanti esempi iconici per entrambe le nazioni, forse quelle con la più grande tradizione nel settore delle. La Renault 5, di cui è stato svelato in questi giorni un lussuoso restomod, la Citroën 2CV e la Peugeot 205 sono modelli che tutti conosciamo, amati anche in Italia, e non mancano esempi più moderni che troverete anch'essi nella nostra galleria d'immagini, dedicata alle celebrid'Oltralpe.