Cioffi | ' Verona | il sogno si costruisce col lavoro Mi mandano Zaccheroni e Zola'

È solo un test leggero con una squadra di dilettanti, ma Gabrielesi presenta alla conferenza quasi senza voce, alla Inzaghi. "Beh, se mollo io, mollano anche i giocatori. Mi dipingono come un sognatore Capiamoci. Per poter sognare devi avere prima dei ...Gabriele, allenatore del, ha parlato della prossima stagione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Gabriele, allenatore del, ha parlato della prossima stagione ai microfoni de La ..."Sono soddisfatto dell'atteggiamento, che è la cosa più importante in questo momento. Abbiamo fatto dieci allenamenti in cinque giorni, andando forte. L'atteggiamento è la priorità. Aggressività dietr ...Il tecnico gialloblù si è raccontato da La Gazzetta dello Sport Per sognare bisogna lavorare: questo il mantra di Gabriele Cioffi, il quale raggiunto dai colleghi de La Gazzetta dello Sport in ritiro ...