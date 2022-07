Ciclista investita a Lovere, soccorsa con l’elicottero (Di domenica 10 luglio 2022) Lovere. Una Ciclista è stato investita nel pomeriggio di ieri in via Giorgio Paglia. Intorno alle 16.40 una donna di 62 anni stava pedalando lungo la carreggiata quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stata investita da un’auto. Subito sono intervenuti i soccorsi: sul posto due ambulanze ma, valutate le condizioni della ferita, gli operatori sanitari hanno allertato anche l’elisoccorso. La donna è stata trasportata all’ospedale di Esine in codice giallo. Leggi su bergamonews (Di domenica 10 luglio 2022). Unaè statonel pomeriggio di ieri in via Giorgio Paglia. Intorno alle 16.40 una donna di 62 anni stava pedalando lungo la carreggiata quando, per cause ancora in fase di accertamento, è statada un’auto. Subito sono intervenuti i soccorsi: sul posto due ambulanze ma, valutate le condizioni della ferita, gli operatori sanitari hanno allertato anche l’elisoccorso. La donna è stata trasportata all’ospedale di Esine in codice giallo.

