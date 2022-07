Ciclismo su pista | Jonathan Milan devastante in Nations Cup a Cali! Lamon Scartezzini trionfano nella madison

Leggi su oasport

(Di domenica 10 luglio 2022) Prosegue la trionfale cavalcata dell’Italiaterza tappa diCup disua Cali (Colombia), evento che è stato disertato da quasi tutte le nazioni di riferimento. Va detto che anche la compagine del Bel Paese non si è presentata di certo al completo: solo per fare due nomi, all’appello mancano Elisa Balsamo e Filippo Ganna, impegnati rispettivamente al Giro Donne ed al Tour de France. Sono maturati comunque risultati incoraggianti anche in prospettiva futura, in particolare grazie ache ha letteralmente dominato l’inseguimento individuale. L’azzurro ha stampato il miglior tempo in qualificazione (4’07?954), precedendo di ben 7?986 il compagno di squadra Davide Plebani, che finalmente si rivede su ottimi livelli dopo un paio di stagioni tribolate. ...