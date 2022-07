Ciclismo: Giro donne. Annemiek van Vleuten vince la 33edizione (Di domenica 10 luglio 2022) La campionessa olandese cala il tris. L'ultima tappa a Chiara Consonni PADOVA - L'edizione 33 del Giro donne si chiude a Padova con la vittoria di Annemiek van Vleuten (Movistar team women), che ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 10 luglio 2022) La campionessa olandese cala il tris. L'ultima tappa a Chiara Consonni PADOVA - L'edizione 33 delsi chiude a Padova con la vittoria divan(Movistar team women), che ...

