Chiara Ferragni l'ha fatto di nuovo | Una foto piccante fa impazzire il web (Di domenica 10 luglio 2022) La nota influencer ed imprenditrice italiana ha pubblicato sui social uno scatto capace di mandare in visibilio i fan. Cerchiamo di capirne di più leggendo l'articolo. Che se ne parli bene o male, non importa, purché se ne parli. Sembra questo il motto più estensibile agli atteggiamenti riguardanti i Ferragnez. In ultimo, la polemica sull'esoso cachet che mamma Rai sarebbe pronta a sborsare per avere la giovane influencer alla prima e all'ultima serata della prestigiosa kermesse canora, mentre tutta Italia annaspa a causa della grave crisi alimentare ed energetica che sta attanagliando il mondo, ha costituito un importante filone di critiche nei confronti della televisione pubblica. Di cifre esatte non se ne parla, ma già qualcuno si è spinto a pronosticare 100 mila euro a serata per la blogger più importante d'Italia. Di recente, alcune notizie inerenti Fedez e ...

Morena_3v : @wejirdness Chiara Ferragni chi? - callmedoc99 : @unagiaslifes2 Se pensiamo che Chiara Ferragni è arrivata lì dopo anni, mi sembra un po’ difficile ad oggi ?? - prettywho_ : Mi pare strano che nessuno abbia scritto ancora che Chiara Ferragni non è una brava mamma visto che è in vacanza co… - DavideGrosso14 : @VolpeReal Se non fosse stata intera ne avresti parlato? No. Ecco svelato il mistero della pizza e della genialità… - infoitestero : Chiara Ferragni, topless da impazzire in camera da letto: solo lo slip evita la censura – FOTO -