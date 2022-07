Chi è Milena Bertolini, l’allenatrice dell’Italia femminile (Di domenica 10 luglio 2022) L’Italia femminile di calcio sta per iniziare la sua avventura agli Europei 2022 in programma in Inghilterra: la finale si terrà proprio a Londra dove un anno fa gli azzurri di Roberto Mancini si sono laureati campioni d’Europa. A guidare gli azzurri sarà la ct Milena Bertolini, che ha assunto questo ruolo nel 2017, anno in cui è subentrata ad Antonio Cabrini. Chi è Milena Bertolini: il ct della Nazionale femminile di calcio Milena Bettolini è nata a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, il 24 giugno 1966, e ha sempre avuto una grande passione per lo sport. Questa l’ha spinta a diplomarsi in educazione fisica nel 1993, oltre che a praticare atletica e calcio, inizialmente in squadre miste nel campionato gestito dal Centro Sportivo Italiano (CSI) fino ai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 luglio 2022) L’Italiadi calcio sta per iniziare la sua avventura agli Europei 2022 in programma in Inghilterra: la finale si terrà proprio a Londra dove un anno fa gli azzurri di Roberto Mancini si sono laureati campioni d’Europa. A guidare gli azzurri sarà la ct, che ha assunto questo ruolo nel 2017, anno in cui è subentrata ad Antonio Cabrini. Chi è: il ct della Nazionaledi calcioBettolini è nata a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, il 24 giugno 1966, e ha sempre avuto una grande passione per lo sport. Questa l’ha spinta a diplomarsi in educazione fisica nel 1993, oltre che a praticare atletica e calcio, inizialmente in squadre miste nel campionato gestito dal Centro Sportivo Italiano (CSI) fino ai ...

