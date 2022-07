Chi è Marco Mottola, l’assassino di Serena Mollicone: “Il padre ci ha depistati per anni” (Di domenica 10 luglio 2022) Marco Mottola è l’autore dell’omicidio di Serena Mollicone. È quanto affermato dal pm di Cassino nel corso della requisitoria riguardante il processo della giovane, assassinata il 1° giugno 2001, a 18 anni, nella Caserma dei Carabinieri di Arce, in provincia di Frosinone. A 21 anni dal crimine efferato, Mottola è uno dei tre imputati accusati di omicidio volontario e occultamento di cadavere assieme al padre, Franco, ex Comandante della Caserma e alla moglie Anna Maria. Gli altri due imputati sono: il luogotenente Vincenzo Quatrale e l’appuntato del Carabinieri, Francesco Suprano. Chi è Marco Mottola, l’assassino di Serena Mollicone Il 40enne ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 luglio 2022)è l’autore dell’omicidio di. È quanto affermato dal pm di Cassino nel corso della requisitoria riguardante il processo della giovane, assassinata il 1° giugno 2001, a 18, nella Caserma dei Carabinieri di Arce, in provincia di Frosinone. A 21dal crimine efferato,è uno dei tre imputati accusati di omicidio volontario e occultamento di cadavere assieme al, Franco, ex Comandante della Caserma e alla moglie Anna Maria. Gli altri due imputati sono: il luogotenente Vincenzo Quatrale e l’appuntato del Carabinieri, Francesco Suprano. Chi èdiIl 40enne ...

Pubblicità

santegidionews : Welcome! Oggi è un giorno di festa in Italia che si mostra accogliente verso chi ha sofferto tanto come voi! Questo… - lettera_marco : permettendo il sorgere di partiti populisti a dx e sx in ciascuno dei paesi europei! Chi si occupa di tali question… - saveyourtearsvf : @mavco87 @midnightgio e chi me lo impedisce marco - AndreaMariniAgr : @marco_maffeis @il_pucciarelli @JacobinItalia Ok, non avevo capito bene, mi era parso di cogliere un accostamento f… - marco_neroblu : RT @EMMEESSE_: Indovinate chi dei due ha vinto e chi ha preso fuoco con la macchina -