Chi è Laura Giuliani Portiere della Nazionale | fidanzato e vita privata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 10 luglio 2022)è una giocatrice di calcio femminiledel Milan edi calcio Femminile. E’ stata eletta come uno dei cinque migliori portieri femminili a livello mondiale dal portale tedesco Kevinwomensoccerè originaria di Milano e la sua passione per il calcio è sempre stata parte di lei. In particolare già a cinque anni giocava con i maschi nella scuola e poi tornata a casa coinvolgeva la sorella a giocare con lei in cortile per continuare a coltivare la sua passione. Fortunatamenteè sempre stata supportata dalla famiglia per inseguire il suo sogno: in particolare i genitori e il nonno l’hanno accompagnata agli allenamenti e appoggiata in tutte le sue scelte.ha giocato anche ...