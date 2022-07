Chelsea, sarà ufficiale a breve l’acquisto di Sterling: oggi già a Londa per le visite mediche (Di domenica 10 luglio 2022) sarà ufficiale a breve il trasferimento di Raheem Sterling dal Manchester City al Chelsea per una cifra attorno ai 56 milioni di euro. Secondo quanto riporta Sky Sports Uk infatti il calciatore è atteso già oggi pomeriggio a Londra per le visite mediche di rito. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022)il trasferimento di Raheemdal Manchester City alper una cifra attorno ai 56 milioni di euro. Secondo quanto riporta Sky Sports Uk infatti il calciatore è atteso giàpomeriggio a Londra per ledi rito. SportFace.

