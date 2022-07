Chelsea, arriva Raheem Sterling: accordo con il Manchester City (Di domenica 10 luglio 2022) Raheem Sterling sarà un nuovo giocatore del Chelsea. È stato trovato l’accordo tra il club londinese e il Manchester City per la cessione dell’attaccante per 48 milioni di sterline, circa 57 milioni di euro. Il giocatore inglese, in scadenza con il City il 30 giugno 2023, era stato espressamente richiesto da Thomas Tuchel dopo la partenza di Romelu Lukaku. Sterling firmerà un contratto di cinque anni con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. Visite mediche a Londra già nei prossimi giorni e in seguito volerà negli Stati Uniti per unirsi alla tournée estiva del Chelsea. De Ligt, Neymar e Aké EPA/KOEN VAN WEEL Matthijs de Ligt durante una conferenza stampa, Zeist, Olanda, 26 marzo 2021 La campagna di rafforzamento ... Leggi su open.online (Di domenica 10 luglio 2022)sarà un nuovo giocatore del. È stato trovato l’tra il club londinese e ilper la cessione dell’attaccante per 48 milioni di sterline, circa 57 milioni di euro. Il giocatore inglese, in scadenza con ilil 30 giugno 2023, era stato espressamente richiesto da Thomas Tuchel dopo la partenza di Romelu Lukaku.firmerà un contratto di cinque anni con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. Visite mediche a Londra già nei prossimi giorni e in seguito volerà negli Stati Uniti per unirsi alla tournée estiva del. De Ligt, Neymar e Aké EPA/KOEN VAN WEEL Matthijs de Ligt durante una conferenza stampa, Zeist, Olanda, 26 marzo 2021 La campagna di rafforzamento ...

Pubblicità

forumJuventus : (Gds) 'Il Chelsea arriva a 80 milioni per De Ligt ma la Juve dice ancora no per l'olandese'? - _Sim95_ : @KunGrax Sanches non arriva per Ziyech di marzio dice bisogna trovare l'accordo con il Chelsea quindi il di più tro… - sostenibile_2 : RT @PaPaganini: @DavideDiPalma8 Davide se il Chelsea fa un’offerta concreta allora va al Chelsea se invece tentenna e non arriva nessuna pr… - PaPaganini : @DavideDiPalma8 Davide se il Chelsea fa un’offerta concreta allora va al Chelsea se invece tentenna e non arriva ne… - CFC_Gab : @AlfredoPedulla Alfredo, Koulibaly- Chelsea ? Ti prego dimmi che Akè non arriva e vado nei post di Schira a scriver… -