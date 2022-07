"Che senso ha? Volete condannare l'Italia": Guido Crosetto ad alzo zero contro Toti (Di domenica 10 luglio 2022) Un secco, netto, roboante "no" al centro di Giovanni Toti, quello di Guido Crosetto. Ma procediamo con ordine: il "gigante" di Fratelli d'Italia è stato infatti invitato dal governatore della Liguria alla presentazione della nuova coalizione, Italia al Centro. Ma come detto, da Crosetto, è arrivato un secco "no", argomentato in una nota con cui ha spiegato la sua posizione politica e tutti i suoi dubbi. "Non capisco il senso di immaginare una formazione politica di centro nella quale dovrebbero convivere posizioni inconciliabili tra loro, rappresentate dai partecipanti all'iniziativa di oggi, e che si dividono tra chi si sente legittimamente alleabile a sinistra e chi come me ed altri, crede in un centro necessariamente alleato con il centrodestra o presente ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Un secco, netto, roboante "no" al centro di Giovanni, quello di. Ma procediamo con ordine: il "gigante" di Fratelli d'è stato infatti invitato dal governatore della Liguria alla presentazione della nuova coalizione,al Centro. Ma come detto, da, è arrivato un secco "no", argomentato in una nota con cui ha spiegato la sua posizione politica e tutti i suoi dubbi. "Non capisco ildi immaginare una formazione politica di centro nella quale dovrebbero convivere posizioni inconciliabili tra loro, rappresentate dai partecipanti all'iniziativa di oggi, e che si dividono tra chi si sente legittimamente alleabile a sinistra e chi come me ed altri, crede in un centro necessariamente alleato con il centrodestra o presente ...

