“Che cambiamento”: il nuovo look di Marialaura De Vitis dopo L’isola dei famosi (Di domenica 10 luglio 2022) Marialaura De Vitis dopo L’isola dei famosi cambia look e sui social si mostra così: nuova acconciatura per l’ex naufraga! L’isola dei famosi si è conclusa con la vittoria di Nicolas Vaporidis che ha portato a casa il montepremi di cui metà va in beneficenza. E’ stata una finale ardua dato che erano rimasti concorrenti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 10 luglio 2022)Dedeicambiae sui social si mostra così: nuova acconciatura per l’ex naufraga!deisi è conclusa con la vittoria di Nicolas Vaporidis che ha portato a casa il montepremi di cui metà va in beneficenza. E’ stata una finale ardua dato che erano rimasti concorrenti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

luigidimaio : A #Bali per il #G20Indonesia, come Italia abbiamo ribadito che soltanto uniti possiamo affrontare la crisi alimenta… - Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per le vittime del crollo sul ghiacciaio della #Marmolada, e per le loro famiglie. Le tragedie ch… - borghi_claudio : Vedo troppa gente che di fronte a una disgrazia terribile invece di tacere e pregare non vede l'ora di partire con… - lucia_pal : @cosimo7306 Non è colpa di Gualtieri, è la solita burocrazia che impedisce qualsiasi cambiamento. Anche se può semb… - Mariari30057064 : RT @Greenpeace_ITA: Come ci ha detto il glaciologo Claudio Smiraglia, 'i ghiacciai sono il simbolo dell'intensità dei cambiamenti ambiental… -