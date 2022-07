Pubblicità

globalistIT : -

Globalist.it

Negano come sempre: Mosca afferma che erano soldati e non civili i 15 morti a, nella regione di Donetsk, dove missili hanno colpito un edificio residenziale. "L'edificio a due piani che è stato colpito dall'aviazione russa era usato per il dispiegamento temporaneo di ...Negano come sempre: Mosca afferma che erano soldati e non civili i 15 morti a, nella regione di Donetsk, dove missili hanno colpito un edificio residenziale. "L'edificio a due piani che è stato colpito dall'aviazione russa era usato per il dispiegamento temporaneo di ... Chasyv Yar, Mosca nega i crimini di guerra: “Nei palazzi colpiti c’erano militari ucraini” Secondo i russi l'edificio a due piani che è stato colpito dall'aviazione russa era usato per il dispiegamento temporaneo di truppe ucraine nell'insediamento di Chasiv Yar.