Charlene di Monaco | parla il principe Alberto | “Oggi sta meglio | piano piano verso la normalità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 luglio 2022) “Charlène? Stagrazie, e ci sentiamo tutti sollevati adesso che sta riprendendo la sua vita, ‘’”. A dirlo è ildiche, ai microfoni del Corriere della Sera, è tornato are delle condizioni di salute della moglie, lassa, da tempo al centro dei gossip. L’occasione è stata il Bal de la Rose 2022, tradizionale appuntamento mondano per eccellenza del del Principato:vi ha preso parte accompagnato da, ormai tornata da qualche mese a mostrarsi al suo fianco negli impegni pubblici, da Pasqua in particolare. “Ma Charlène deve tornare progressivamente alla– sottolinea ...