“C'è la mano dell'uomo, incendi dolosi”. Gualtieri teme per Roma: situazione grave (Di domenica 10 luglio 2022) Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri intervenuto al Tg1 Rai, ha parlato della serie di incendi che si sono sviluppati nella Capitale negli ultimi giorni: “La magistratura sta indagando, è presto per fare ipotesi ma certo, c'è la mano dell'uomo. Poi si vedrà se sono episodi dolosi o colposi anche se è stato già accertato che qualcuno è doloso. Quindi la situazione è molto grave e difficile, stiamo lavorando con grande intensità sul fronte della prevenzione e degli interventi. Oggi si è svolto un importante comitato per l'ordine e la sicurezza in cui è stata espressa una grande solidarietà e unità da tutte le istituzioni”. In ambito comitato, per quanto riguarda gli incendi, ha ... Leggi su iltempo (Di domenica 10 luglio 2022) Il sindaco di, Robertointervenuto al Tg1 Rai, ha parlatoa serie diche si sono sviluppati nella Capitale negli ultimi giorni: “La magistratura sta indagando, è presto per fare ipotesi ma certo, c'è la. Poi si vedrà se sono episodio colposi anche se è stato già accertato che qualcuno è doloso. Quindi laè moltoe difficile, stiamo lavorando con grande intensità sul frontea prevenzione e degli interventi. Oggi si è svolto un importante comitato per l'ordine e la sicurezza in cui è stata espressa una grande solidarietà e unità da tutte le istituzioni”. In ambito comitato, per quanto riguarda gli, ha ...

