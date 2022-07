Caterina Banchelli, una vita per la pallanuoto. “Lo sport non ha distinzioni di genere” (Di domenica 10 luglio 2022) Una vita trascorsa in piscina tra allenamenti, sudore e voglia di migliorarsi sempre. “Il mio sogno? I Cinque Cerchi“. La pallanuotista fiorentina Caterina Banchelli è giovanissima, compirà 22 anni il prossimo 25 settembre, ma ha già le idee chiare e una carriera di tutto rispetto. L’atleta della Rari Nantes Florentia, dove gioca nel ruolo di portiere, è già uno dei pilastri della Nazionale ed è, infatti, reduce dal Mondiale di Budapest, dove il Setterosa si è piazzato quarto, e a fine agosto parteciperà agli Europei in Croazia. Caterina, quando ha iniziato a praticare pallanuoto? “Circa undici anni fa, era il periodo delle scuole medie. Io già praticavo nuoto poi, però, avevo lasciato per dedicarmi all’atletica. Mio fratello, che già era pallanuotista della Rari Nantes Florentia, mi ha convinto a ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 10 luglio 2022) Unatrascorsa in piscina tra allenamenti, sudore e voglia di migliorarsi sempre. “Il mio sogno? I Cinque Cerchi“. La pallanuotista fiorentinaè giovanissima, compirà 22 anni il prossimo 25 settembre, ma ha già le idee chiare e una carriera di tutto rispetto. L’atleta della Rari Nantes Florentia, dove gioca nel ruolo di portiere, è già uno dei pilastri della Nazionale ed è, infatti, reduce dal Mondiale di Budapest, dove il Setterosa si è piazzato quarto, e a fine agosto parteciperà agli Europei in Croazia., quando ha iniziato a praticare? “Circa undici anni fa, era il periodo delle scuole medie. Io già praticavo nuoto poi, però, avevo lasciato per dedicarmi all’atletica. Mio fratello, che già era pallanuotista della Rari Nantes Florentia, mi ha convinto a ...

