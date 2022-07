Cascate del Serio, cambia l’orario della nuova apertura (Di domenica 10 luglio 2022) Valbondione. cambia l’orario della nuova apertura delle Cascate del Serio, in programma sabato 16 luglio. Inizialmente per questa data era prevista l’apertura notturna, dalle 22 alle 22.30, ma gli organizzatori di Turismo Valbondione hanno deciso di anticiparla: si svolgerà dalle 15 alle 15.30. “La giornata del 19 giugno (quando si è tenuta la prima apertura delle Cascate) è stata speciale, eravamo emozionati ed impazienti di rivedervi alle nostre Cascate e di rivederle nel loro splendido incanto! Siete stati tantissimi e vi ringraziamo di cuore, dopo una così lunga assenza vedere che siete ancora affezionati alle nostre Cascate ci rende felici ed orgogliosi. La grande partecipazione ... Leggi su bergamonews (Di domenica 10 luglio 2022) Valbondione.delledel, in programma sabato 16 luglio. Inizialmente per questa data era prevista l’notturna, dalle 22 alle 22.30, ma gli organizzatori di Turismo Valbondione hanno deciso di anticiparla: si svolgerà dalle 15 alle 15.30. “La giornata del 19 giugno (quando si è tenuta la primadelle) è stata speciale, eravamo emozionati ed impazienti di rivedervi alle nostree di rivederle nel loro splendido incanto! Siete stati tantissimi e vi ringraziamo di cuore, dopo una così lunga assenza vedere che siete ancora affezionati alle nostreci rende felici ed orgogliosi. La grande partecipazione ...

