Carmen Di Pietro è single? La vita privata dell'ex naufraga de L'Isola dei Famosi (Di domenica 10 luglio 2022) Nuovo exploit della showgirl Carmen Di Pietro: il suo appello a Maria De Filippi per trovare un fidanzato ha destato l'attenzione dei telespettatori. Proviamo a scoprire cosa è successo. Carmen Di Pietro è una showgirl ed ex modella italiana che in passato ha calcato le passerelle tra le città di Londra, Roma, Parigi, Milano e Madrid. La notorietà la deve però, soprattutto, al suo legame sentimentale con il noto giornalista siciliano Sandro Paternostro, che sposa il 17 giugno 1998, rimanendone vedova appena due anni dopo. Stando a quanto dichiarato dalla donna, ciò che la attrasse dell'uomo, malgrado la notevole differenza di età, fu "il mix di umorismo inglese e di irruenza siciliana, nonché lo charme e la grande cultura di Sandro, che lui intelligentemente non ostentava mai".

