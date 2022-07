Carlo Conti ha deciso: “Loro fuori, dentro lei”, ribaltone incomprensibile (Di domenica 10 luglio 2022) Carlo Conti ha deciso e si è sollevato un polverone incredibile su questa scelta incomprensibile. Non era vero niente? Carlo Conti (Twitter screenshot)Carlo Conti é nel pieno dei preparativi per il suo programma di punta di Rai 1. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo e cosa ha deciso il conduttore nelle ultime ore. C’è grandissima attesa da parte del pubblico per conoscere il cast di Tale e Quale Show. Quasi ogni giorno si susseguono notizie più o meno ufficiali che disegnano il gruppo di concorrenti che si cimenteranno nel programma di Rai 1. Di certo sappiamo che il programma di imitatori e imitatrici andrà in onda a settembre sempre a cura di Carlo Conti. Il successo del mattatore di Rai 1 é ... Leggi su specialmag (Di domenica 10 luglio 2022)hae si è sollevato un polverone incredibile su questa scelta. Non era vero niente?(Twitter screenshot)é nel pieno dei preparativi per il suo programma di punta di Rai 1. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo e cosa hail conduttore nelle ultime ore. C’è grandissima attesa da parte del pubblico per conoscere il cast di Tale e Quale Show. Quasi ogni giorno si susseguono notizie più o meno ufficiali che disegnano il gruppo di concorrenti che si cimenteranno nel programma di Rai 1. Di certo sappiamo che il programma di imitatori e imitatrici andrà in onda a settembre sempre a cura di. Il successo del mattatore di Rai 1 é ...

Pubblicità

CIAfra73 : RT @VigilanzaT: 'Rai di Draghi' sempre più alla deriva, con conti in rosso, scarsa trasparenza e problemi irrisolti da Carlo Fuortes ribatt… - BARBARABARISEL2 : @Karencorallo Io però,ammettendo che questa giornalista mi piace, ma perché parlare prima del comunicato di Carlo Conti? - VigilanzaT : 'Rai di Draghi' sempre più alla deriva, con conti in rosso, scarsa trasparenza e problemi irrisolti da Carlo Fuorte… - Carlo_sfd : RT @CGzibordi: se invece fai i conti in termini del contenuto di energia cioè quanto occorre per alzare di 1 grado ecc..= 'BTU' e fai il co… - emmaserra90 : @Iperborea_ Carlo Conti evidentemente non ha la lungimiranza di Amadeus ahah -